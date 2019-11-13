«Темный рыцарь»: Арахамия догадывается, кто из депутатов сливает в телеграмм инсайды «Слуги народа»

При этом он признал, что часть информации, которая появляется в этом канале соответствует действительности, хотя и является «субъективной».

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что «знает, но не может сказать фамилию» нардепа, который публикует внутрипартийную информацию в Telegram-канале под именем«Темный рыцарь».

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Я думаю, что я знаю, но не могу сказать, потому что тогда вся интрига вокруг „Темного рыцаря“ разрушится», — сказал он, отметив, что пока нет возможности предоставить 100% доказательства причастности этого парламентария.

Председатель фракции добавил, что «намекнул» нардепу, что знает о его причастности к «сливу» инсайдов.

Арахамия пообещал, что в будущем будут «неопровержимые доказательства», которые разоблачат «Темного рыцаря».

При этом он признал, что часть информации, которая появляется в этом канале соответствует действительности, хотя и является «субъективной».

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«Несколько раз он публиковал информацию, не для общего доступа. Я считаю, что это некорректно с точки зрения корпоративной этики. Была и другая история. Мы посылали проверочные тексты в разные каналы, для того, чтобы увидеть, где они появятся. Это сработало», — сказал Арахамия.

Однако Арахамия отрицает и называет«фантазией» информацию о том, что вместе со своими заместителями без предупреждений проверял телефоны части «слуг» для выявления «Темного рыцаря».

Глава фракции отметил, что в случае разоблачения, депутат, который распространяет внутрипартийные инсайды, строго наказан не будет.

«Пообщаемся с ним. Воспитательная должна быть какая-то беседа. Мы же ничего не можем сделать с депутатом. Это депутат», — сказал он.

Напомним, что Telegram-канал «Темный рыцарь» появился в сентябре 2019 года. Менее чем два месяца существования он собрал более 11 500 подписчиков. В описании к нему говорится, что он сообщает о «темных инсайдах СЭ-команды».