В "Слуге народа" условия минских соглашений назвали "кабальными"

По мнению Арахамии, альтернативная форма переговоров будет включать "большее количество партнеров с более сильной позицией Украины".

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия назвал условия минских соглашений "кабальными" для Украины.

Так Арахамия ответил на вопрос, зачем Украине нормандская встреча с "живым" Путиным в интервью Liga.net.

"Чтобы отойти от минских соглашений, потому что они изначально были кабальными условиями, которые заставили нас подписать во время Иловайска и Дебальцево. Для того, чтобы из них выйти, надо перейти в другой формат", – сказал он.

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В то же время для России выгоды от минских соглашений – никакой, уверяет Арахамия. Политик утверждает, что РФ "все устраивает в таком формате".

"Но Россия не верила, что эти договоренности можно будет выполнить. За то, что такая возможность сейчас есть, у нее не остается ничего, кроме как добавлять туда новые условия, или перейти в другой формат на других условиях. А это нам выгодно", – добавляет глава "Слуги народа".

Арахамия также считает, что даже в случае срыва договоренностей "все узнают из-за кого".

"Если все видят, что это делает Россия, то это дает нам повод переформатироваться по-новому. Если не нормандский формат, то давайте расширим и позовем Британию и США", – предлагает он.

По мнению Арахамии, альтернативная форма переговоров будет включать "большее количество партнеров с более сильной позицией Украины".

Как сообщал УНИАН, ранее бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил президентам Украины и РФ Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину встретиться "один на один" в Казахстане.