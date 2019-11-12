Экс-президент Казахстана готовит встречу Зеленского с Путиным "один на один"

Назарбаев готов принять такую встречу у себя в стране и уже пообщался по этому поводу с Путиным.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев попытается организовать встречу "один на один" между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским главой Владимиром Путиным.

Об этом пишет REUTERS со ссылкой на заявление Назарбаева во вторник.

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"Зеленский уже согласился встретиться "один на один", и я сообщил об этом президенту России. Увидим сейчас (если Путин согласится), – сказал Назарбаев.

Назарбаев готов принять такую встречу у себя в стране и уже пообщался по этому поводу с Путиным, сообщили в его офисе. Однако непонятно, когда именно он заручился поддержкой Зеленского этой идеи.

Кремль заявил, что лидеры Франции, Германии, России и Украины могут в этом году провести свой первый за 3 года четырехсторонний саммит по конфликту на востоке Украины. В то же время у Путина не вспомнили про потенциальную встречу "один на один".

Как сообщал УНИАН, в октябре президент Украины Владимир Зеленский обсудил с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым вопросы войны на Донбассе и оккупации Россией Крыма.

Стороны, в частности, обсудили позитивные изменения в продвижении к миру, в частности возвращение пленных и перезапуск дипломатических переговоров, а также подчеркнули необходимость проведения скорейших переговоров в "нормандском формате".