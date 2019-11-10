В Киеве начался новый съезд партии "Слуга народа": онлайн-трансляция

Делегаты рассмотрят отчет о деятельности партии за год, кадровые вопросы и вопросы участия в выборах в ОТГ.

В столице проходит первый этап очередного съезда партии «Слуга народа». Читайте такжеВ "Слуге народа" прокомментировали возможность ротации в правительстве Онлайн-трансляцию съезда ведет in time Ukraine LIVE. В заседание принимает участие спикер ВР Дмитрий Разумков и председатель фракции Давид Арахамия. Как сообщал УНИАН, делегаты первого этапа очередного съезда партии "Слуга народа" 10 ноября рассмотрят отчет о деятельности партии за год, кадровые вопросы и вопросы участия в выборах в объединенных территориальных общин.

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