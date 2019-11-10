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В Киеве начался новый съезд партии "Слуга народа": онлайн-трансляция

12:37, 10 ноября 2019
Политика
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"Слуга народа" проводит новый съезд / УНИАН

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Онлайн-трансляцию съезда ведет in time Ukraine LIVE. В заседание принимает участие спикер ВР Дмитрий Разумков и председатель фракции Давид Арахамия.

Как сообщал УНИАН, делегаты первого этапа очередного съезда партии "Слуга народа" 10 ноября рассмотрят отчет о деятельности партии за год, кадровые вопросы и вопросы участия в выборах в объединенных территориальных общин.

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Теги: #партия#Слуга народа