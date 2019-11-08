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Опубликовано резолютивную часть решения суда ООН

20:29, 08 ноября 2019
Политика
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Суд рассмотрит все требования Украины и доказательства в иске против России / УНИАН

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль опубликовала текст резолютивной части решения суда ООН, которым Гаага поддержала позицию Украины в иске против России.

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(1) Тринадцатью голосами к трем,

Отклоняет предварительное возражение Российской Федерации относительно отсутствия у Суда юрисдикции на основании части 1 Статьи 24 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма;

(2) Тринадцатью голосами к трем,

Постановляет о наличии юрисдикции на основании части 1 Статьи 24 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма;

(3) Пятнадцатью голосами к одному,

Отклоняет предварительное возражение Российской Федерации относительно отсутствия у Суда юрисдикции на основании Статьи 22 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации;

(4) Единогласно,

Отклоняет предварительное возражение Российской Федерации о неприемлемости Иска в части по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации;

(5) Пятнадцатью голосами к одному,

Постановляет о наличии юрисдикции на основании Статьи 22 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации рассматривать требования Украины по этой Конвенцией, а также о приемлемости Иска в части этих требований.

Согласно тексту решения, суд рассмотрит все требования Украины и доказательства в иске против России.

Как сообщал УНИАН, Международный суд Организации Объединенных Наций заявил, что имеет юрисдикцию рассматривать иск против России в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также иск против РФ из-за финансирования им терроризма, согласно Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

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Теги: #суд#Россия#Гаага