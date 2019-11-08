Опубликовано резолютивную часть решения суда ООН

Текст документа в Facebook выложила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль опубликовала текст резолютивной части решения суда ООН, которым Гаага поддержала позицию Украины в иске против России.

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(1) Тринадцатью голосами к трем,

Отклоняет предварительное возражение Российской Федерации относительно отсутствия у Суда юрисдикции на основании части 1 Статьи 24 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма;

(2) Тринадцатью голосами к трем,

Постановляет о наличии юрисдикции на основании части 1 Статьи 24 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма;

(3) Пятнадцатью голосами к одному,

Отклоняет предварительное возражение Российской Федерации относительно отсутствия у Суда юрисдикции на основании Статьи 22 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации;

(4) Единогласно,

Отклоняет предварительное возражение Российской Федерации о неприемлемости Иска в части по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации;

(5) Пятнадцатью голосами к одному,

Постановляет о наличии юрисдикции на основании Статьи 22 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации рассматривать требования Украины по этой Конвенцией, а также о приемлемости Иска в части этих требований.

Согласно тексту решения, суд рассмотрит все требования Украины и доказательства в иске против России.

Как сообщал УНИАН, Международный суд Организации Объединенных Наций заявил, что имеет юрисдикцию рассматривать иск против России в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также иск против РФ из-за финансирования им терроризма, согласно Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.