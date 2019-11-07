Донской заявил, что материалы по делам Майдана, которые могли исчезнуть с ГПУ, созданные при Трубе

В Генпрокуратуре началось служебное расследование.

Материалы уголовного дела по расследованию убийств правоохранителей во время событий на Майдане, которые могли исчезнуть из Генеральной прокуратуры, были созданы, когда заместителем начальника Главного следственного управления ГПУ был нынешний директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил прокурор по делу экс-"беркутовцев" Алексей Донской, комментируя заявление Генпрокуратуры, что Генеральная инспекция ГПУ назначила служебное расследование по поводу возможной потери материалов дела.

"Для меня очень интересно, что значит "дело пропал", что это за материалы вообще, содержащиеся в томе, фото которого опубликовал Портнов. Также интересно, каким образом эти дела попали к Портнову. Хочу обратить внимание на интересный момент: этот том, на нем написано "Главное следственное управление. 2014 год". Заместителем начальника Главного следственного управления тогда был Роман Труба", - сказал Донской.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября Труба заявил, что заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов обратился к ГБР с заявлением о якобы совершении преступления бывшим начальником Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергеем Горбатюком и другими следователями этого управления. По словам Трубы, открыто уголовное производство по факту исчезновения материалов уголовных дел, касающихся расследований преступлений, совершенных во время Революции достоинства.

"Это дела, которые приобрели особый статус и, к сожалению, я могу констатировать, что есть определенные нарушения со стороны следователей Генеральной прокуратуры. Вчера мы получили обращение в отношении следователей Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры, допустивших потерю материалов уголовных производств. Мы получили два тома материалов одного из уголовных производств. Нами внесены сведения в ЕРДР и сегодня начато соответствующее расследование", - сказал Труба.

Вместе с тем Труба заметил, что ему не известно, об исчезновении каких именно материалов уголовных производств идет речь - по убийствам участников Майдана или убийствам правоохранителей в те же времена.

В Генпрокуратуре по согласованию генерального прокурора Руслана Рябошапки приказом руководителя Генеральной инспекции от 5 ноября началось служебное расследование с целью проверки обстоятельств возможной потери отдельных материалов уголовного производства по расследованию убийств, совершенных 18-20 февраля 2014 года.

В ГПУ напомнили о создании инвентаризационной комиссии, которую возглавил заместитель генерального прокурора Виктор Чумак и которая с 11 ноября начнет инвентаризацию материалов уголовных производств и других материальных носителей о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах.