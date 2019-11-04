В МИД призвали к давлению на РФ через украинские корабли

Зеркаль добавила, что по состоянию на сегодня решение Международного трибунала по морскому праву не выполнено, а Россия умышленно продолжает нарушать нормы и принципы международного права.

Заместитель главы МИД Украины Лана Зеркаль заявила, что решение Трибунала ООН по морскому праву остается невыполненным Россией, поскольку захваченные украинские суда до сих пор не освобождены, и призвала международное сообщество к давлению на РФ.

Об этом Зеркаль написала на своей странице в Facebook в понедельник.

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"Россия пытается представить, что она выполнила решение Трибунала, когда освободили наших ребят (о чем немедленно после освобождения сообщила Международному трибуналу по морскому праву). Но это не так!" - написала заместитель министра, имея в виду освобождение 24 моряков в рамках большого обмена пленными в сентябре.

"Хочу напомнить решение Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года: Россия должна немедленно передать под контроль Украины "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", - отметила Зеркаль.

Она добавила, что решение Международного трибунала по морскому праву остается невыполненным, а Россия умышленно продолжает нарушать нормы и принципы международного права.

"Пока корабли не будут безусловно возвращены под контроль Украины, давление на Россию должно быть продолжено. Международное сообщество должно быть осознано по продолжающемуся нарушению международного права, а именно о невыполнении приказа", - отметила она.

В понедельник глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина направила России ноту с требованием указать координаты украинских катеров "Бердянск" и "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые в ноябре 2018 года захватили и обстреляли российские военные.

По словам Зеркаль, Украина уже 7 раз обращалась к России с требованием освободить суда. Ответов ни на одно обращение Россия не предоставила, отметила заместитель министра.

10 октября Пристайко заявил, что Россия вернет украинские военные корабли в ближайшее время.