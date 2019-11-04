В МИД призвали к давлению на РФ через украинские корабли
Заместитель главы МИД Украины Лана Зеркаль заявила, что решение Трибунала ООН по морскому праву остается невыполненным Россией, поскольку захваченные украинские суда до сих пор не освобождены, и призвала международное сообщество к давлению на РФ.
Об этом Зеркаль написала на своей странице в Facebook в понедельник.
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"Россия пытается представить, что она выполнила решение Трибунала, когда освободили наших ребят (о чем немедленно после освобождения сообщила Международному трибуналу по морскому праву). Но это не так!" - написала заместитель министра, имея в виду освобождение 24 моряков в рамках большого обмена пленными в сентябре.
"Хочу напомнить решение Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года: Россия должна немедленно передать под контроль Украины "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", - отметила Зеркаль.
Она добавила, что решение Международного трибунала по морскому праву остается невыполненным, а Россия умышленно продолжает нарушать нормы и принципы международного права.
"Пока корабли не будут безусловно возвращены под контроль Украины, давление на Россию должно быть продолжено. Международное сообщество должно быть осознано по продолжающемуся нарушению международного права, а именно о невыполнении приказа", - отметила она.
В понедельник глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина направила России ноту с требованием указать координаты украинских катеров "Бердянск" и "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые в ноябре 2018 года захватили и обстреляли российские военные.
По словам Зеркаль, Украина уже 7 раз обращалась к России с требованием освободить суда. Ответов ни на одно обращение Россия не предоставила, отметила заместитель министра.
10 октября Пристайко заявил, что Россия вернет украинские военные корабли в ближайшее время.