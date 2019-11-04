Декоммунизация по-харьковски: в центре города установили мемориальную доску генералу КГБ

Секретарь городской топонимической комиссии Алексей Хорошковатый отметил, что Шрамко занимал государственные должности и во время независимости Украины.

В Харькове открыли мемориальную доску Почетному гражданину города и области, генерал-майору КГБ Юрию Шрамко.

Как сообщили Depo.Харьков в пресс-службе Харьковского облсовета, мемориальную доску генерал-майору, Почетному гражданину города Харькова и Почетному гражданину Харьковской области Юрий Шрамко установили на доме, расположенном по улице Свободы, где он жил с 2001 по 2009 годы.

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Увековечить память известного харьковчанина собрались Почетные граждане города и области, члены общественной организации "Харьковский клуб "Генерал", горожане, коллеги, друзья и родные Шрамко.

"Участники мероприятия поделились воспоминаниями о совместной работе со Шрамко, о его высокие человеческие и профессиональные качества, помощь которую он оказывал в своей профессиональной и общественной деятельности", - говорится в сообщении.

Отметим, в августе 2019 года в Харькове решили установить мемориальную доску генерал-майору КГБ Юрию Шрамко. Оказалось, что установить мемориальную доску почетному гражданину Харькова и Харьковской области Юрий Шрамко горсовет попросила общественная организация "Харьковский клуб "Генерал".

Руководитель Северо-восточного отделения Украинского института национальной памяти Мария Тахтаулова отметила, что Шрамко с 1963 по 1991 годы занимал должности в органах КГБ, поэтому установка доски будет противоречить декомунізаційному закона.

Секретарь городской топонимической комиссии Алексей Хорошковатый отметил, что Шрамко занимал государственные должности и за время независимости Украины. По его словам, мемориальную доску могут установить не ранее мая 2020 года.

"У нас есть ограничения по года после смерти. Юрий Меркурьевич ушел из жизни 2 мая этого года", - пояснил секретарь комиссии.