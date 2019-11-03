Зеленский поздравил военных с Днем ракетных войск и артиллерии и Днем инженергных войск

Президент призвал артиллеристов оставаться одними из гарантов тишины, мира и безопасности по всей линии соприкосновения.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих и ветеранов инженерных, ракетных войск и артиллерии с профессиональными праздниками.

Тексты поздравлений обнародованы на сайте главы государства.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем инженерных войск. На сегодняшний день этот мощный род войск способен качественно выполнять задачи инженерного обеспечения во всех видах боя. Ежедневно находясь на грани риска, вы самоотверженно разминируете тысячи квадратных километров украинской земли, проводите фортификационное оборудование боевых позиций, создаете надежные полосы инженерных заграждений», - отметил Зеленский.

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По его словам, сверхважной является помощь местному населению в восстановлении инфраструктуры городов и сел украинского Донбасса, разрушенной российским агрессором.

«Благодаря вашей работе сохранена жизнь многих украинских воинов и мирных жителей. В этот день мы в скорби склоняем головы, вспоминая тех, кто отдал свою жизнь за мирное будущее Украины. Вечная им память», - отметил президент.

В поздравлении военнослужащим ракетных войск и артиллерии глава государства отметил, что эти войска всегда считались элитой и отличались своей организованностью, слаженностью, точностью в расчетах и точностью огня и ударов.

«Благодаря вашему профессионализму в боях с российским агрессором на востоке Украины сохранены тысячи жизней украинских воинов и гражданского населения. Требую от вас и сегодня, в условиях разведения войск, держать «порох сухим» и быть одними из гарантов тишины, мира и безопасности по всей линии соприкосновения», - подчеркнул Зеленский.

От имени украинского народа он выразил благодарность личному составу ракетных войск и артиллерии за героизм, отвагу и самоотверженность.