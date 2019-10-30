Толкотня в Раде: нардепы выясняли отношения из-за создания ВСК по событиям в Одессе

Перепалка прекратилась спустя несколько минут.

В сессионном зале Верховной Рады произошла потасовка и выяснение отношений из-за вопроса создания Временной следственной комиссии (ВСК) относительно событий в Одессе 2 мая 2014 года.

Читайте также«На себя посмотри, урод, бл*»: нардепы устроили скандал в Нацсовете по вещанию (видео)Как передает корреспондент УНИАН, после нерезультативного голосования за создание ВСК в одном из проходов между рядами рабочих мест народных депутатов собрались несколько парламентариев и начали спорить. Впоследствии там собралось около 20 депутатов. При этом некоторые из них были очень эмоциональными.

Началась толкотня, в которой были замечены, в частности, народный депутат от «Слуги народа» Виталий Безгин, заместитель председателя этой фракции Николай Тищенко, а также народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Николай Скорик. Последнего проектом постановления предполагали избрать председателем ВСК.

Первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук призвал депутатов разойтись.

Спустя несколько минут перепалка прекратилась, депутаты разошлись по рабочим местам.