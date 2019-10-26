Президент Зеленский назначил нового главу Луганской ОГА

Также глава государства освободил Виталия Комарницкого от должности председателя Луганской ОГА.

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая председателем Луганской областной государственной администрации.

Текст соответствующего указа №767/2019 от 25 октября обнародован сегодня на сайте главы государства.

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Другим своим указом №766/2019 президент освободил Виталия Комарницкого от должности председателя Луганской ОГА.

Как сообщал УНИАН, Комарницкий возглавлял Луганскую облгосадминистрацию с 5 июля.

Сергей Гайдай - уроженец Северодонецка, депутат Мукачевского районного совета VII созыва, бывший председатель Мукачевской районной государственной администрации. Он также работал в Обуховской районной государственной администрации и в Киевсовете.

9 октября Кабмин согласовал назначение новых глав Одесской и Тернопольской областных администраций. Тогда же в сообщении правительства речь шла о назначении Кучера главой Харьковщины, но впоследствии упоминание о нем убрали.