Вдова АТОшника устроила переполох на пресс-марафоне Зеленского (видео)

На видео слышно, что женщина возмущена судебной системой в стране.

В четверг, 10 октября, женщина, которая представилась вдовой АТОшника, пыталась прорваться к президенту Украины Владимиру Зеленскому на пресс-марафоне.

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Женщина представилась Тамарой Атамась и хотела высказать свое недовольство судебной системой лично главе государства, передает "Обозреватель".

"Я вдова ветерана АТО, который отдал жизнь не только за территориальную целостность Украины, но и за то, чтобы в ней каждый был счастлив независимо от того – пекарь он или учитель, юрист или президент", – возмущалась она.

Атамась в своей эмоциональной речи отмечала, что в стране не работает судейская система. По ее мнению, судьи должны нести наивысшую ответственность.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне в Киеве прокомментировал действия своего пресс-секретаря Юлии Мендель в отношении журналиста "Радио Свобода" Сергея Андрушко.