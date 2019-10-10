У Зеленского подсчитали, что "марафон" с журналистами может длиться 10 часов
09:18, 10 октября 2019Политика
104 0
Более 300 представителей СМИ аккредитовались, чтобы пообщаться с президентом.
Владимир Зеленский / REUTERS
На пресс-марафон с участием президента Украины Владимир Зеленского аккредитовалось более 300 журналистов. По «самым скромным» подсчетам, он может продолжаться 10 часов.
Читайте такжеМендель пожаловалась на "травлю, буллинг и харассмент" после инцидента с толканием журналистаОб этом у себя на странице в Facebook сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
«Перечень (журналистов – УНИАН) очень разнообразен. Мы сами очень удивлены. По самым скромным подсчетам, марафон может продолжаться 10 часов», – написала Мендель.
Общение президента с журналистами начнется в 10:00.
Как ранее сообщал УНИАН, 10 октября по инициативе Зеленского в Kyiv Food Market пройдет пресс-марафон для СМИ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter