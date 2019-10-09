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Кабмин согласовал назначение трех глав ОГА

16:14, 09 октября 2019
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

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Так, правительство согласовало назначение Максима Куцого председателем Одесской ОГА, Игоря Сопеля - председателем Тернопольской ОГА, Алексея Кучера - председателем Харьковской ОГА.

Также согласованы на должности: председателя Бердичевской районной государственной администрации Житомирской области - Димидюк Людмила Викторовна, председателя Житомирской районной государственной администрации - Оханский Юрий Николаевич, председателя Чудновской районной государственной администрации Житомирской области - Хомич Александр Степанович.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в Днепре представил нового главу Днепропетровской областной государственной администрации Александра Бондаренко.

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Теги: #Кабмин#ОГА