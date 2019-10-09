Кабмин согласовал назначение трех глав ОГА

Правительство согласовало назначение председателей Одесской, Тернопольской и Харьковской ОГА.

Кабинет министров Украины согласовал назначение трех председателей областных государственных администраций. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Читайте такжеЗеленский назначил нового главу Винницкой ОГА Так, правительство согласовало назначение Максима Куцого председателем Одесской ОГА, Игоря Сопеля - председателем Тернопольской ОГА, Алексея Кучера - председателем Харьковской ОГА. Также согласованы на должности: председателя Бердичевской районной государственной администрации Житомирской области - Димидюк Людмила Викторовна, председателя Житомирской районной государственной администрации - Оханский Юрий Николаевич, председателя Чудновской районной государственной администрации Житомирской области - Хомич Александр Степанович. Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в Днепре представил нового главу Днепропетровской областной государственной администрации Александра Бондаренко.

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