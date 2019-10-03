Путин внезапно согласился, что телеканалы РФ "показывают Украину в невыгодном свете"

Российский президент настаивает, что государственные каналы в РФ "ведут независимую редакционную политику".

Президент России Владимир Путин заявил, что российские телеканалы «независимы», но они не должны выставлять Украину в «невыгодном свете».

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал во время выступления на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Наши телевизионные даже государственные каналы ведут независимую, как это не покажется странным, редакционную политику. Если вы полагаете, что они показывают Украину в невыгодном свете - я с вами согласен, если это так. Мы не должны выставлять нашего соседа и братский народ, без всякого преувеличения, в каком-то невыгодном свете, речь может идти только о политике действующих властей, но никак о стране, о народе», - сказал Путин, отвечая на вопрос, почему на российских телеканалах Украина выставляется «в не очень симпатичном виде» и не пора ли поменять эту редакционную политику.

По его словам, если это так трактуется, то «значит чего-то не хватает на наших каналах».