США будут поддерживать Украину, несмотря на скандал вокруг Трампа из-за Украины - Помпео

Госсекретарь США отметил, что присутствовал во время телефонного разговора двух президентов.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявляет, что Америка продолжит поддерживать Украину несмотря на ситуацию вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает Голос Америки, об этом Помпео сказал в среду в Риме на пресс-конференции, проведенной совместно с министром иностранных дел Италии.

Так, Помпео встал на защиту политики США в отношении Украины и заявил, что телефонный разговор состоялся "в общем контексте" стратегических приоритетов противостояния российской агрессии и помощи Украине в искоренении коррупции. По словам госсекретаря, он присутствовал при этом телефонном разговоре двух президентов.

"Я был госсекретарем уже полтора года. Я знаю четко, какова политика Америки в отношении Украины. Она отличается постоянством, и мы продолжим продвигать эти результаты", - заявил он.

"Именно на этом сосредоточивалось наша команда, включая посла Волкера - устранение угрозы России для Украины, помощь украинцам в искоренении коррупции в правительстве и помощь новому правительству в Украине в развитии новой мощной экономики. Этим занимались должностные лица Государственного департамента, который я имею честь возглавлять, и мы продолжим это делать даже несмотря на этот шум", - сказал Помпео.

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Как сообщал УНИАН, телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся 25 июля.

Между Белым домом и Конгрессом разгорелся скандал после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где говорилось, что Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося 25 июля. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований "по команде" других стран.