"Он что, пи**ет?": нардепа Киву поймали на странном занятии в Раде (видео)

В ролике видно, как Кива прячется с телефоном у трибуны.

Нардеп Верховной Рады IX созыва от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива, очевидно, прятался от пристального внимания фотокамер в Раде.

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Видео с депутатом опубликовал на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов. В ролике видно, как Кива прячется с телефоном у трибуны перед рабочими столами своих коллег. При этом смартфон он держал на уровне ремня, породив массу шуток в сети.

"Это он так избегает фотокамер? Чтобы его смс любовницам не сфоткал?", "Разрабатывает мелкую моторику пальцев?", "Обсыкает чье-то рабочее место", "Он что, писает?", "Она**рует", - принялись шутить юзеры.

Ранее нардепа от "Слуги народа" Елену Криворучкину поймали на интимной переписке в Раде, она написала абоненту "Любимый" "Хочу с тобой заниматься любовью день и ночь".