На заседание Рады по "формуле Штайнмаера" сегодня придет Зеленский, под ВР уже собираются националисты - СМИ
2 октября на заседание Верховной Рады придет президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщают источники "Украинской правды".
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По состоянию на 9 утра под стенами парламента собираются националисты.
Также, по данным СМИ, предметом обсуждения на заседании станет "формула Штайнмаера".
Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 октября, Зеленский сообщил, что украинская сторона на переговорах участников Трехсторонней контактной группы в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую "формулу Штайнмайера".
Президент заявил, что "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.