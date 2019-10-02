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На заседание Рады по "формуле Штайнмаера" сегодня придет Зеленский, под ВР уже собираются националисты - СМИ

09:38, 02 октября 2019
Политика
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По состоянию на 9 утра под стенами парламента собираются националисты / фото: TWITTER SERHII ANDRUSHKO

Об этом сообщают источники "Украинской правды".

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По состоянию на 9 утра под стенами парламента собираются националисты. 

Также, по данным СМИ, предметом обсуждения на заседании станет "формула Штайнмаера".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 октября, Зеленский сообщил, что украинская сторона на переговорах участников Трехсторонней контактной группы в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую "формулу Штайнмайера".

Президент заявил, что "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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Теги: #формула Штайнмайера#Владимир Зеленский