Президент Франции подчеркнул, что дальнейшие шаги должны учитывать так называемую "формулу Штайнмайера" и реализацию Минских соглашений.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании продвинуться дальше в переговорах между Украиной и Россией.

Об этом Макрон сказал во время выступления на осенней сессии в Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге.

Он напомнил о введении Европейским Союзом санкций в отношении России, связанных с выполнением Минских соглашений.

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"Действовать надо с учетом последствий. Не надо действовать контрпродуктивно. Мне этот вопрос постоянно задают, в отношении Украины", - сказал Макрон и добавил, что относительно Минских соглашений Франция позицию не изменяла.

"Желание и готовность возобновить диалог с Россией связаны с нашей географией, с нашей историей, но я думаю, что нельзя вести диалог на основе слабости или потери ясности при нашем анализе фактов. Мы об этом будем говорить с госпожой Меркель, с президентом Путиным. У нас скоро будет саммит в "нормандской формате". мы хотели бы, чтобы мы вышли на новый этап", - подчеркнул Макрон.

"Мы уже говорили об обмене пленными. Теперь надо продвигаться дальше. "Формула Штайнмайера" - это первое. И второе - реализация Минских соглашений по линии разграничения, Донбасса, Крыма и другим вопросам. Такое решение мы должны принять", - заявил президент Франции.

Как сообщал УНИАН, "формулу Штайнмайера" в 2016 году предварительно согласовали лидеры Украины, Германии, Франции и РФ.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что 2 сентября в Берлине советники по вопросам внешней политики лидеров стран "нормандского формата" взяли за основу ранее согласованную формулу. По его словам, "формула Штайнмайера" касается исключительно применения закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", и не содержит положений о пребывании войск или порядке проведения местных выборов на Донбассе. По словам министра, 31 декабря истекает срок действия закона, и дальнейшее его продолжение требует внесения изменений, которые необходимо согласовывать, в том числе с контролируемыми Россией боевиками.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, экс-президент Леонид Кучма отмечал, что согласованное решение относительно "формулы Штайнмайера" должны принять лидеры стран "нормандского формата".

18 сентября по итогам встречи в Минске представитель России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что украинская сторона на переговорах отказалась подписать "формулу Штайнмайера".

В свою очередь пресс-секретарь экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что реализация "формулы Штайнмайера" возможна после полного прекращения огня, вывода оккупационных войск и техники, обеспечения условий для работы ЦИК и возвращения контроля над оккупированной частью украинской границы на Донбассе. В то же время украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу так называемой "формулы Штайнмайера" о местных выборах.

19 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина должна принять "формулу Штайнмайера" без выдвижения условий.