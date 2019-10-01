Суд оставил Вилкула на поруках

Суд не удовлетворил апелляцию прокуратуры, которая настаивала на взятии под стражу бывшего нардепа.

Апелляционный суд в Днепре 1 октября оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым нардепа VIII созыва «Оппозиционного блока» Александра Вилкула отпустили на поруки.

Таким образом, судьи не удовлетворили апелляцию прокуратуры Днепропетровской области об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 17 миллионов гривень.

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Как сообщал УНИАН, Вилкула и Колесникова во время заседания Октябрьского суда об избрании им меры пресечения взял на поруки народный депутат Украины, внефракционный Дмитрий Шпенов. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил судья-спикер суда Сергей Мельниченко.

Прокуратура Днепропетровской области ходатайствовала о взятии Вилкула и Колесникова под стражу.

«Однако в ходе заседания прокурор не доказал, что применение более мягких мер к подозреваемым не сможет предотвратить риски, то есть бегство от следствия, совершение повторного преступления и т.д.», - сказал Мельниченко.

Судья-спикер также сообщил, что Вилкул и Колесников присутствовали на заседании Жовтневого суда вместе со своими защитниками. По словам Мельниченко, уголовное дело в отношении экс-нардепов расследуется прокуратурой.

5 сентября прокуратурой Днепропетровской области Колесникову и Вилкулу объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

В отношении их была начата процедура розыска. В частности, Колесников подозревается в том, что в 2012 году в должности председателя Агентства госимущества совершил действия, в результате которых стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса ГП «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности имени Осады» в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв. м. По данным Генпрокуратуры, рыночная стоимость имущества на момент отчуждения составляла более 16 млн грн.

По данным следствия, Вилкул, в должности председателя Днепропетровской ОГА, на протяжении 2011-2012 годов издал распоряжение о незаконном изменении целевого назначения земельных участков общей площадью более 66 га. 16 октября 2018 года Верховная Рада не поддержала представление генерального прокурора о лишении депутатской неприкосновенности Вилкула и Колесникова.