Зеленский и Трамп провели встречу в Нью-Йорке (видео)
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп проводят встречу в Нью-Йорке.
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Переговоры проходят на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
До этого Зеленский с Трампом встретились на официальном приеме от президента США и первой леди 24 сентября.
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Как сообщал УНИАН, 24 сентября Зеленский в Нью-Йорке принял участие в открытии 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Во время открытия сессии выступили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель 74-й сессии Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде, президент Бразилии Жаир Болсонару и президент США Дональд Трамп.
На полях 74-й сессии Генассамблеи ООН Зеленский провел ряд встреч с главами государств и международных организаций, а также пообщался с представителями бизнес-кругов и инвесторами.
25 сентября Зеленский выступил с речью во время общих прений 74-й сессии Генассамблеи ООН.