"Вести вперед, а не отвечать на упреки": экс-глава МИД объяснил, как нужно вести переговоры с РФ

Дипломат подчеркнул, что сейчас страна-агрессор пытается диктовать Украине условия, хотя должно быть наоборот.

Вместо т.н. "формулы Штайнмайера" властям Украины нужно продвигать собственную стратегию по освобождению Крыма и Донбасса.

Такое предложение озвучил министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко, передает «Обозреватель». Он пояснил, что у Киева и Москвы совершенно противоположные трактовки "формулы Штайнмайера", что и привело к патовой ситуации.

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"Мы все время оперируем какими-то формулами: то Штайнмайера, то Москва нам что-то подкинет. У нас должна быть своя четкая и понятная идея, которую мы должны продвигать. А то получается, что мы постоянно отвечаем на давление, угрозы, шантаж и тому подобное", – заявил Огрызко.

Дипломат подчеркнул, что сейчас страна-агрессор пытается диктовать Украине условия, хотя должно быть наоборот.

"Мы напали на Россию? Мы оккупировали у нее часть территории? Или как? Какова логика такой тактики переговоров? Правда за нами. Бог за нами. Поэтому мы должны вести вперед, а не отвечать на обвинения агрессора", – убежден Огрызко.

По его мнению, проблема с "формулой Штайнмайера" заключается в том, что Россия и Украина понимают ее совершенно по-разному.

"Россия считает, что "формула Штайнмайера" – это выборы без отвода российских войск с территории Донбасса. А мы считаем, что выборы возможны только после отвода российских войск с территории Донбасса. Вот первый блок, через который мы не перепрыгнем", – пояснил он.

"Пока у нас не будет четкого понимания – до тех пор ситуация будет патовой. И все эти встречи и разговоры будут только разговорами", – констатировал экс-министр.

Комментируя слова действующего главы МИД Вадим Пристайко о "формуле Зеленского", Огрызко отметил: "Буду очень рад, если она есть. И если украинская общественность и СМИ смогут ее услышать, обсудить и сделать свои выводы".

Дипломат также обратил внимание, что Минские соглашения – это просто договоренности, которые даже не ратифицированы Украиной. Поэтому он посоветовал руководствоваться в этом вопросе исключительно международным правом, которое предусматривает ответственность агрессора за свои действия и право страны на самооборону.