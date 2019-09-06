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Зеленский ввел в состав СНБО Гончарука, Загороднюка и Разумкова

15:58, 06 сентября 2019
Политика
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Зеленский обновил состав СНБО / фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав СНБО премьер-министра Алексея Гончарука, министра обороны Андрея Загороднюка и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Соответствующий указ №665/2019 «Об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины» от 6 сентября размещен на сайте главы государства.

«... ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины: Гончарука Алексея Валерьевича - премьер-министра Украины; Загороднюка Андрея Павловича - министра обороны Украины; Разумкова Дмитрия Александровича - председателя Верховной Рады Украины (с согласия)», - говорится в документе.

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Кроме того, указом утверждается в составе СНБО председатель СБУ Иван Баканов, министр иностранных дел Вадим Пристайко и генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Также президент вывел из СНБО Василия Грицака, Владимир Гройсмана, Павла Климкина, Юрия Луценко, Андрея Парубия, Павла Петренко, Степана Полторака.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Теги: #СНБО Украины#Владимир Зеленский