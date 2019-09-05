Депутаты Киевсовета опровергли поддержку обращения "глав фракций" к Зеленскому по переназначению Кличко

В соответствующем обращении отражены личные мнения четырех глав фракций, подчеркнул Бондаренко.

Депутаты Киевcовета возмущены распространенным обращением председателей фракций к президенту Украины Владимиру Зеленскому, у котором те просят переназначить на должность главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, и подчеркивают, что это заявление не согласовывалось во фракциях, является манипуляцией и они его не поддерживают.

Об этом в комментарии УНИАН сообщили депутаты, которые входят в разные фракции Киевсовета.

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В частности член фракции «Солидарность» Илья Сагайдак заявил, что пообщался с депутатами фракций, главы которых подписали обращение, и те высказали позицию, что «это подписи просто 4 депутатов, а не глав фракций».

«Председатель фракции должен собрать фракцию и проголосовать за политическое решение поддержать назначение Кличко. Я провел много разговоров с депутатами из каждой фракции. Я позвонил депутатам от «Батькивщины», все - против поддержки назначение Кличко и не понимают, почему единолично было принято решение Бондаренко подписаться как председатель фракции, тогда как он представляет личное мнение», - сказал Сагайдак.

По его словам, такая же ситуация во фракции «Свобода». «Я общался с депутатами от «Свободы». Они очень удивлены решением Сиротюка (Юрий Сиротюк является главой фракции «ВО «Свобода» - УНИАН). Вся «Свобода» практически, из которой, по крайней мере, я разговаривал, они говорят, что все время они голосовали против Кличко, против его решений по разбазариванию земли и бюджета, и поддерживать его на переназначение никогда «Свобода» не могла бы. То есть такого решения фракции также не существует и даже не обсуждался», - передал позицию депутатов Сагайдак.

«Я вам больше скажу, что даже депутаты из «Солидарности», с которыми я разговаривал, они меня также заверили, что не все готовы сегодня поддержать Кличко, тем более безусловно. Такое решение на фракции не было принято... Соответственно, этот документ является чистой манипуляцией», - подчеркнул он.

По его информации, «Кличко дал им это заявление как такое, которое не будет публичым». «И они, может, поэтому подписали его по-тихому», - предположил Сагайдак.

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То же самое агентству УНИАН озвучил член фракции «Солидарность» Максим Шкуро: «Я не поддерживаю это обращение. О том, что надо снять Кличко с главы администрации, я еще два месяца назад написал статью, что надо срочно Кличко убрать с этой должности, чтобы Киев мог нормально развиваться. Со мной по поводу этого обращения никто не связывался, не согласовывал».

Во фракции «Самопомич» так же не принималось решение в поддержку обращения. Об этом сообщил депутат Дмитрий Стрижов.

«Манойленко (Наталья Манойленко является главой фракции «Объединение «Самопомич» - УНИАН) подписала от себя, от физического лица, но почему-то решила обозвать это как от фракции. Я узнал об обращениях утром, когда увидел пост в Фейсбуке, и мне люди начали задавать вопросы. Я ответил, что я этого не поддерживаю и что меня никто не спрашивал. Я позвонил Манойленко, задал вопрос, почему у меня не спросила. Она ответила, что это не позиция фракции, это ее личная позиция», - сказал Стрижов.

Член фракции «ВО «Батькивщина» Ваган Товмасян заявил УНИАН: «Я не согласен с позицией. Это подпись лично Бондаренко как человека, как депутата, но это не означает, что это позиция всей фракции».

По словам депутата, он также беседовал с частью фракции, и ему подтвердили, что тоже слышали об этом решении. «У нас не было собрания фракции, и вообще они не поддерживают эту позицию, которая есть у Бондаренко. Я лично набирал Бондаренко, и он в телефонном разговоре мне подтвердил, что это его личное мнение», - сказал Товмасян.

По его словам, глава фракции «Солидарность» Андрей Странников, который в своем Фейсбуке написал, что это якобы позиция четырех фракций, прибегает к манипуляции. «Я со своей стороны могу подтвердить, это точно не позиция нашей фракции, это не моя позиция», - подчеркнул Товмасян.

В свою очередь, глава фракции «ВО «Батькивщина» в Киевсовете Владимир Бондаренко в комментарии УНИАН сказал: «С фракциями мы никаких решений не принимали, мы просто дали сигнал, что не надо спешить в данном вопросе без решения общины. Это личное мнение глав фракций. Его выразили и Юрий Сиротюк и Андрей Странников, и Наталья Манойленко, и я», - сказал Бондаренко.

По словам Бондаренко, данное обращение еще не направлено президенту. «Оно есть в руках у Кличко, в руках у Прокопива (Владимир Прокопив является заместителем Киевского городского главы – секретарем Киевсовета – УНИАН), мы договорились, что это наша мысль, она может быть доведена к господинк Зеленскому каким-то способом», - сказал Бондаренко.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября Кабинет министров одобрил представление об увольнении Кличко с должности главы КГГА и направил его в Офис президента.

Тогда же вечером пресс-служба КГГА обнародовала обращение глав фракций Киевсовета к Зеленскому с просьбой вновь назначить Кличко на должность главы Киевской городской государственной администрации.