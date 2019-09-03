В "Слуге народа" спрогнозировали, когда ВР может одобрить направленные в КСУ изменения в Конституцию

Конституционный суд должен за месяц или два рассмотреть соответствующие законопроекты.

Представитель президента в Конституционном Суде, народный депутат от «Слуги народа» Федор Вениславский надеется, что парламент еще на текущей сессии предварительно одобрит направленные сегодня в КС изменения в Основной Закон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос о сроках рассмотрения законопроектов, направленных сегодня Верховной Радой в КС.

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«По времени можно спрогнозировать следующим образом: за подписью председателя Верховной Рады Украины те законопроекты идут на рассмотрение Конституционного суда Украины. Далее у Конституционного суда есть месяц-два месяца для того, чтобы их рассмотреть. После того, как Конституционный суд рассмотрит эти законопроекты и предоставит заключения относительно их соответствия требованиям статей 156, 157 Конституции Украины, Верховная Рада сможет их предварительно одобрить большинством.

Мы надеемся, что это произойдет на этой очередной сессии, которая открылась сегодня», - сказал Вениславский.

Таким образом, отметил он, на следующей очередной сессии, которая откроется в феврале, парламент сможет окончательно принять изменения в Конституцию, если за них проголосует не менее 300 депутатов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня, 3 сентября, направила в КС для получения заключений 7 законопроектов:

о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии) (№1013);

о внесении изменений в статью 106 Конституции (о закреплении полномочий президента образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и увольнять с должностей директоров НАБУ и Госбюро расследований) (№1014);

о внесении изменений в статью 93 Конституции (относительно законодательной инициативы народа) (№1015);

о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции (относительно уполномоченных Верховной Рады Украины) (№1016);

о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы) (№1017);

о внесении изменений в статью 81 Конституции (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины) (№1027);

о внесении изменения в статью 85 Конституции (относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины) (№1028).