Зеленский и Дуда отметили о совместной позиции по сохранению санкций против РФ

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що це є принциповою позицією України та Польщі.

Президент Польши Анджей Дуда заявляет, что санкции в отношении РФ должны сохраняться, и Украина должна вернуть себе территориальную целостность, которая существовала до 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дуда сказал на совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Варшаве.

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"Мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена. Потому что это наиболее мирный способ заставить государство соблюдать стандарты международного права. Сегодня эти стандарты не соблюдаются. ... Я заверил господина президента, что он может рассчитывать на мою поддержку относительно суверенитета Украины, я заверил, что всегда здесь моя позиция будет однозначна - Украина должна вернуть территориальную целостность, которую имела до 2014 года. Мы называем вещи своими именами. Территория Украины оккупирована. Крым, Донбасс должен вернуться под полный контроль Украины", - отметил Дуда.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил об общей позиции с президентом Дудой относительно усиления Евросоюзом санкций против РФ из-за ее отказа выполнить Минские соглашения.

«Наша общая и принципиальная позиция - без полного выполнения Минских договоренностей, без восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах, санкции ЕС могут пересматриваться только в сторону их усиления, а не наоборот», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Зеленский посещает Польшу по приглашению президента этой страны Анджея Дуды. Визит продлится два дня.