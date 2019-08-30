Встреча с Зеленским под угрозой: Трамп отменил поездку в Польшу – Bloomberg

По данным источников издания, вместо Трампа в Польшу отправится вице-президент США Майк Пенс.

Президент США Дональд Трамп отменил поездку в Польшу в эти выходные из-за урагана «Дориан», который пройдет по Флориде.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом.

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«Президент Дональд Трамп отменил поездку в Польшу в эти выходные из-за урагана «Дориан», - говорится в сообщении.

По данным источников, вместо Трампа в Польшу отправится вице-президент США Майк Пенс.

Ожидается, что шторм обрушится на восточное побережье Флориды до понедельника и принесет проливные дожди и 130 миль (209 километров) во время ветра.

Как сообщал УНИАН, 28 августа советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джон Болтон анонсировал начало организации встречи Зеленского и Трампа в Варшаве в ближайшие дни.