Первый рабочий день новой Рады: онлайн трансляция заседания

Известно, что в зал заседаний придет президент Владимир Зеленский.

В Верховной Раде IX созыва проходит первое заседание. Hовоизбранные депутаты утром приняли присягу.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание открыл старейший народный депутат этого созыва, представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юлий Иоффе.

На заседании зарегистрировались 405 народных депутатов.

После объявления об открытии заседания в сессионном зале прозвучал Государственный Гимн Украины.

В своем выступлении Иоффе пожелал депутатам отбросить все политические разногласия и амбиции и объединиться, чтобы в кратчайшие сроки "прекратить кровопролитие на Донбассе, вернуть территорию и людей в Украину, начать возрождение экономики нашего государства".

Известно, что в зал заседаний придет президент Владимир Зеленский.

Ожидается, что первым делом они выберут руководство парламента. Также нардепы изберут нового премьер-министра и состав правительства, а также председателей, первых замов, секретарей и членов комитетов Рады. Ожидается, что будет назначен новый глава Службы безопасности Украины и новый генпрокурор.

Как сообщали накануне в партии "Слуга народа", их политсила, имеющая монобольшинство, намерена рассмотреть за один день от 50 до 70 законопроектов, среди которых отмена депутатской неприкосновенности, введение процедуры импичмента президента, механизм отзыва депутатов за прогулы и другие.

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