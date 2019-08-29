Трамп затягивает выделение Украине военной помощи - Politico

Американский лидер хочет убедиться, что деньги "используются наилучшим образом в интересах Соединенных Штатов".

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа пересматривает программу военной помощи Украине.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

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Речь идет о 250 миллионах долларов, которые Вашингтон собирался выделить Украине на нынешний финансовый год для укрепления системы безопасности и обороны.

Отмечается, глава Белого дома попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу "Инициатива содействия безопасности в Украине", чтобы убедиться, что эти деньги "используются наилучшим образом в интересах Соединенных Штатов".

Издание отмечает, что задержка с выделением средств возникла после выходных, когда Трамп начал "преуменьшать военное вторжение Москвы в Украину" и настаивать на возвращении России в "Большую семерку" (G7).

Как сообщал УНИАН, 20 августа 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в состав G7. Формат "Большой восьмерки" в 2014 году был трансформирован в "Большую семерку" из-за оккупации Россией Крыма и дестабилизации ситуации на Донбассе.

Впоследствии Трамп также отметил, что не исключает возможности приглашения Путина в следующем году на саммит "Большой семерки" в США.