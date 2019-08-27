"Из-за критики Путина": сенатор США заявил об отказе Кремля во въезде в Россию

Американский сенатор Рон Джонсон ранее назвал аннексию Крыма Кремлем в 2014 году "трагедией исторических масштабов".

Власти Российской Федерации отказали американскому сенатору от штата Висконсин Рону Джонсону в выдаче визы для поездки в составе делегации Конгресса США.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Читайте такжеВ США ждут от Зеленского обещанных реформ перед его визитом в Вашингтон - Волкер

Сам Джонсон высказал предположение, что отказ российских властей связан с его критическими высказываниями в адрес президента РФ Владимира Путина.

Джонсон, который является главой Комитета Сената по вопросам внутренней безопасности, назвал аннексию Крыма Кремлем в 2014 году "трагедией исторических масштабов".

Пресс-секретарь сенатора сообщил, что визит в Москву был запланирован на следующей неделе в рамках поездки делегации Конгресса в несколько европейских стран.

Несмотря на отказ во въезде в Россию, он заявил, что и впредь будет выступать за решительный ответ на агрессию и за откровенный диалог. Джонсон является инициатором ряда законопроектов в Конгрессе, направленных на то, чтобы привлечь Россию к ответственности за агрессию в Украине. Джонсон также является одним из инициаторов переименования улицы перед посольством России в Вашингтоне в честь российского политика Бориса Немцова, которого застрелили в 2015 году в Москве.

Как сообщал УНИАН, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал визит в Киев.