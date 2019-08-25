"За Вашу и нашу свободу!": глава МИД Литвы обратился к украинцам на их родном языке (видео)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс поздравил Украину с Днем Независимости на украинском языке.
Читайте такжеВ Киеве состоялся Марш защитников Украины (фоторепортаж)
Об этом глава литовского внешнеполитического ведомства написал на своей странице в Twitter.
«80 лет назад пакт Риббентропа-Молотова разделил Европу, но не разрушил единства наших народов. И всегда шли вместе по пути свободы, Литва поддерживала и будет поддерживать борьбу Украины за свободу и территориальную целостность. С Днем независимости, Украина! За Вашу и нашу свободу!», – написал Линкявичюс.
80 лет назад пакт Риббентропа-Молотова разделил Европу, но не разрушил единства наших народов.🇱🇹 и🇺🇦 всегда шли вместе по пути свободы, Литва поддерживала и будет поддерживать борьбу Украины за свободу и территориальную целостность. С Днем независимости,Украина! За Вашу и нашу свободу! pic.twitter.com/ymJkLbSLpM— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 24, 2019