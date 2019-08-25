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"За Вашу и нашу свободу!": глава МИД Литвы обратился к украинцам на их родном языке (видео)

01:53, 25 августа 2019
Политика
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Линас Линкявичюс / REUTERS

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Об этом глава литовского внешнеполитического ведомства написал на своей странице в Twitter.

«80 лет назад пакт Риббентропа-Молотова разделил Европу, но не разрушил единства наших народов. И всегда шли вместе по пути свободы, Литва поддерживала и будет поддерживать борьбу Украины за свободу и территориальную целостность. С Днем независимости, Украина! За Вашу и нашу свободу!», – написал Линкявичюс.

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Теги: #Украина#Литва