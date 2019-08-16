Зеленский летит в Харьков (видео)

СМИ сообщают, что Зеленский планирует посетить Лозовской кузнечно-механический завод.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня планирует посетить Харьковскую область.

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Об этом сам глава государства рассказал во время посещения Николаева, передает NewsRoom.

"Мне надо в аэропорт, лететь в Харьков", - заявил гарант Конституции местным жителям, которые заблокировали движение кортежа.

По собственной информации NewsRoom, Зеленский планирует посетить Лозовской кузнечно-механический завод, который стал камнем преткновения в конфликте между "Укроборонпромом" и Министерством обороны.

На днях госконцерн обвинил МОУ в уничтожении "КБ имени Морозова": мол, Министерство перестало финансировать производство бронетранспортеров из-за невозможности ЛКМЗ выпускать корпусы для боемашин из стали №71.