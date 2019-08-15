Грымчаку и его помощнику сообщено о подозрении по статье "мошенничество" - НАБУ

По данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере.

Заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку и его помощнику сообщено о подозрении по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Об этом говорится в сообщении на странице Национального антикоррупционного бюро Украины в Facebook.

"15 августа 2019 года сообщено о подозрении задержанным накануне замминистру по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также его «помощнику». Правовая квалификация действий указанных лиц - ч. 4 ст. 190 УК Украины. По данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере. Их разоблачили и задержали сразу после получения части неправомерной выгоды 14 августа, которая была изъята во время осуществленных обысков", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно ч. 4 ст. 190 "Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой", правонарушение наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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Как сообщал УНИАН, 14 августа правоохранители задержали заместителя главы МинВОТ Грымчака и его помощника во время получения взятки.

"Задержанные вымогали взятку в сумме 1,1 миллион долларов США от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. При получении части средств в размере 480 тыс. долл. они были задержаны "на горячем", - сообщили в СБУ.

Журналист Юрий Бутусов написал в Facebook, что арест Грымчака санкционировал генеральный прокурор Юрий Луценко. "Согласно материалам дела, сообщают источники, Грымчак использовал свои связи с руководством другого министерства - Управления охраны культурного наследия и заповедников Министерства культуры. Это управление, которое возглавляет Александр Епифанов, давно известно торговлей разрешениями на строительство в исторически ценных местах, прежде всего в Киеве. Если такого разрешения нет - строительство незаконное. Всего одна подпись, а как же дорого она стоит. Грымчак выступил посредником в решении коррупционного вопроса", - отметил Бутусов.

Сегодня, 15 августа, в МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается деятельности этого министерства.

В Минкульте подчеркнули о непричастности своих должностных лиц к "делу Грымчака". Любые обвинения или подозрения относительно злоупотреблений по вопросам градостроительных преобразований работниками Минкультуры в ведомстве называют "необоснованными, надуманными и такими, что не основываются ни на одной из норм права".