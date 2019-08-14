"Слуга народа" еще не получала официальных предложений по коалиции - Разумков

По словам Дмитрия Разумкова, ни одна политсила не обращалась к "Слуге народа" с соответствующими предложениями.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявляет, что к возглавляемой им политической силе еще не поступали официальные предложения от коллег о создании коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге после заседания Подготовительной депутатской группы.

Читайте такжеРазумков прокомментировал петицию об отмене бюджетного финансирования партий

"Официальных предложений от наших коллег по парламенту относительно коалиции или образования такого к политической партии "Слуга народа" пока не поступало", - отметил Разумков.

Как сообщал УНИАН, лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков ранее рассказал, что в партии еще не вели дискуссий по коалиции. При этом он выразил мнение, что в коалиции будет минимум 254 народных депутата.