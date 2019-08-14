Киевские активисты раскрыли масштабные злоупотребления городской власти на инфраструктурных проектах

Столичные активисты на примере строительства Шулявской развязки рассказали, как инфраструктурные проекты в столице используются городскими властями в качестве инструмента для завладения государственной собственностью в крупных размерах.

Автор альтернативной развязки на Шулявке, бывший специалист Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Виктор Петрук рассказал, что запланированный на сегодня рассмотрение вопрос об освобождении Виталия Кличко с должности председателя КГГА завершится ничем и Кличко пока что останется на своем посту.

Об этом он написал на странице в Фейсбук.

Он рассказал, что этот вопрос не рабочих отношений Кличко, как мэра и главы КГГА с одной стороны, и Кабмина – с другой.

«Это вопрос выживания крупного организованной преступной группировки, сращенной с институтами местной и государственной власти, которая много лет паразитиовала на государственном бюджете и бюджете г.Киева, и хочет продолжать паразитировать столько, сколько будет возможно, будучи готовым поступиться лишь частью, но не целым», - пояснил Петрук.

«Я уже говорил, что реконструкция Шулявской развязки - это не вопрос строительства нового путепровода. Пока Павел Авдокушин кормит сообщество талантливыми видеоотчетами о ходе строительных работ на Шулявке - талантливые умельцы играют сложную партию, в которой Шулявская развязка - лишь инструмент для завладения государственной собственностью в крупных размерах», - пишет архитектор.

Он добавил, что «параллельно играется другая партия - партия разворовывания бюджета города Киева в особо крупных размерах».

В качестве примера Петрук напомнил, что «заявленный в 2017 году бюджет строительства "недочетырехлистника" на Шулявке составлял лишь 400 млн. грн, и это было едва ли не главным аргументом в его пользу, в сравнении с трехуровневой развязкой, стоимость которой Виталий Кличко заявлял в 1,5 млрд. грн. (настоящая стоимость трехуровневой развязки, согласно ТЭО, составляет всего 756 млн. грн.)».

«Впрочем, цифра 1,5 млрд. грн. так понравилась мэру, что вскоре он начал вспоминать ее уже как... настоящую стоимость "недочетырехлистника", увеличив, для сохранения паритета, стоимость трехуровневой развязки до 3 млрд. грн», - рассказал Петрук.

«Мечты, как известно, материализуются. И они начали материализовываться, когда генподряд на реконструкцию Шулявской развязки выиграл... совершенно случайный спутник Виталия Кличко и Вадима Столара - Максим Микитась», - добавил бывший инженер специалист Департамента градостроительства и архитектуры КГГА.

Петрук рассказал, что во время проведения тендера был проведен ряд махинаций, что не осталось незамеченным Антимонопольным комитетом, который сначала игнорировал нарушения закона, но в конце концов оштрафовал компании, бенефициаром которых является Максим Микитась на 112 миллионов гривен за очевидный сговор во время тендера.

Впрочем, Петрук отмечает, что не все государственные учреждения были такими принципиальными.

«Впрочем, не все государственные учреждения, в истории коррупционного сговора между Виталием Кличко и Максимом Микитасем, были такими принципиальными, как АМКУ. Кабинет министров Украины, например - не был», - сообщил он.

Петрук объяснил, что в 2018 году КГГА направила в КМУ проект постановления о разрешении на 100% предоплаты стоимости строительства Шулявской развязки. И несмотря на очевидные нарушения закона Кабмин согласовывает проект постановления.

«С учетом серьезности предостережений, и отсутствия реальной технологической потребности в таком авансе, это означает, что организованная преступная группировка, о которой я упомянул в начале поста, сращена не только с отдельными чиновниками КГГА, но, к сожалению, также и с отдельными членами Кабинета министров Украины», - заявил Петрук.

«Из этого я делаю вывод, что никакого увольнения Виталия Кличко с должности председателя КГГА, по крайней мере до окончания каденции правительства Владимира Гройсмана – не будет. Запомните этот пост», - добавил он.