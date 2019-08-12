Глава НБУ Смолий не внес в декларацию 18,3 миллиона гривень - НАПК

Смолий предоставил недостоверные сведения о стоимости на дату приобретения в собственность доли трех нежилых помещений, доходе, начисленном ему и жене в виде процентов, не указал сведения о наличии у жены корпоративных прав.

Национальное агентство по предотвращению коррупции заявляет, что председатель Национального банка Украины Яков Смолий в декларациях 2015, 2016 и 2017 годов внес недостоверные данные на сумму свыше 18,3 миллиона гривень.

Как говорится в сообщении на сайте НАПК, агентство по результатам полных проверок деклараций выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов. О выявленных признаках уголовных правонарушений уведомлены Национальное антикоррупционное бюро и Национальная полиция.

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В частности, установлены признаки декларирования недостоверных сведений в декларациях председателя Национального банка Украины Якова Смолия, заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолия Корзуна и бывшего первого заместителя председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Владимира Фалея.

Так, по результатам проверки деклараций Смолия за 2015, 2016 и 2017 годы было установлено, что чиновник указал недостоверные сведения относительно стоимости на дату приобретения в собственность доли трех нежилых помещений, дохода, начисленного ему и жене в виде процентов, не указал сведения о наличии у жены корпоративных прав. Кроме того, не отобразил информацию о ряде земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности, и средства, размещенные им и женой на банковских счетах.

«Общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы составляет более 8,5 млн грн, 6,6 млн грн и более 3,2 млн грн соответственно», - отметили в НАПК.

Отдельно сказано, что Корзун, подавая декларацию за 2016 год, указал недостоверные сведения о стоимости жилого дома в Киеве, который принадлежит ему на праве собственности, и не задекларировал доход жены, полученный в виде наследства. Общая сумма недостоверных сведений в декларации составляет почти 450 тысяч гривен.

Также, Фалей, подавая декларацию за 2016 год, не указал сведения об имеющемся у него финансовом обязательстве перед банком. Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 год составляет более 1,8 млн гривен.

О выявленных правонарушениях Национальное агентство сообщило НАБУ, направив обоснованные выводы.