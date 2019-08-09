Представители СНБО и США обсудили реформирование оборонно-промышленного комплекса

Участники координационного совещания обсудили перспективные направления развития "Укроборонпрома" и процесс формирования новой модели государственного управления в ОПК.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк провел координационное совещание по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса, в котором приняли участие представители правительства США.

Как сообщила пресс-служба СНБО, ключевыми темами совещания стали процесс реформирования общей системы управления в ОПК, в частности, ГК "Укроборонпром".

Участники обсудили перспективные направления развития концерна и процесс формирования новой модели государственного управления в ОПК.

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По итогам совещания было принято решение о государственном органе, который должен выполнять функцию акционера ГК "Укроборонпром", структуре и принципах формирования и работы наблюдательного совета, построения маркетинговой стратегии и системы продаж в ГК "Укроборонпром".

Кроме того, участники совещания достигли согласия по вопросу проведения аудита концерна.

Правительство США на совещании представляли старший советник США по вопросам оборонно-промышленного комплекса Украины Дональд Винтер, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сотрудники американского посольства и оборонных ведомств.

Также в совещании приняли участие члены наблюдательного совета ГК "Укроборонпром", гендиректор концерна, советники секретаря СНБО и сотрудники Аппарата СНБО.

Напомним, ранее заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что вместо госконцерна "Укроборонпром" будет создан другой орган с расширенными полномочиями.