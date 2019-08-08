Зеленский пригласил Турцию инвестировать в инфраструктурные объекты на востоке Украины
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил турецкую сторону приобщиться к восстановлению инфраструктурных объектов на востоке Украины.
Об этом он сообщил во время совместной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции в Анкаре. Мероприятие транслировалось на странице Офиса президента Украины в Facebook.
«Я пригласил турецкую сторону приобщиться к восстановлению инфраструктурных объектов на востоке Украины. Ожидаем активного участия турецкой стороны в международном форуме по восстановлению Донбасса, который мы планируем провести уже осенью в Мариуполе», - заявил он.
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Кроме того, президент отметил, что до конца года в Киеве запланировано восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.
«Мы договорились о дальнейшем расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Объемы нашей двусторонней торговли в 2018 году составили более 4 млрд долларов США. Я уверен, что это далеко не предел нашего потенциала», - добавил президент.
«Я с радостью приглашаю турецкий бизнес к нам в Украину. Я лично выступаю гарантом вашей комфортной работы в Украине. Давайте расти вместе», - подчеркнул Зеленский.
Как сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что выступает за как можно скорейшее завершение конфликта на Донбассе с соблюдением территориальной целостности Украины и норм международного права.