Макрон поддержал предложение Зеленского о скорейшем проведении встречи лидеров "нормандского формата"

Глава украинского государства провел телефонный разговор с президентом Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести встречу лидеров «нормандского формата» (Украина, Франция, Германия и Россия) в ближайшее время, которой должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, об этом Макрон заявил во время телефонного разговора с президентом Украины.

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«Эммануэль Макрон выразил полную поддержку инициатив Украины, согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, которому должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Макрон заверил, что свяжется с президентом РФ Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.

В свою очередь президент Украины проинформировал своего французского коллегу о гибели четырех украинских военнослужащих в результате обстрела.

Зеленский отметил, что это не первый обстрел со стороны противника, который имеет целью срыв мирного процесса, начатого украинской стороной.

Президент Украины также сообщил Макрону о других шагах, направленных на мирное урегулирование конфликта на востоке Украины, в частности о восстановлении инфраструктуры и обмене пленными.

Кроме того, Зеленский проинформировал президента Франции о своем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным сегодня утром, во время которого призвал к выполнению обязательств по прекращению огня, возвращению моряков и других пленных.

Президент Украины призвал лидеров стран «нормандской четверки» срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласования следующих шагов, направленных на окончательное разрешение конфликта.

Как сообщал УНИАН, президент Украины, кроме разговора с Макроном, намерен также сегодня провести телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель для согласования встречи лидеров стран «нормандского формата» в ближайшее время.