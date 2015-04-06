Обвиняемого в госизмене журналиста Коцабу оставили за решеткой еще на два месяца

Как сообщили УНИАН в городском суде, такое решение приняла сегодня коллегия судов на подготовительном заседании в уголовном производстве в отношении Коцабы.

Суд также назначил пять судебных заседаний, которые состоятся: 16 апреля в 15.30; 29 апреля в 15.30; 13 мая в 15.00; 3 июня в 13.30; 10 июня в 10.30; 18 июня в 10.30. Заседания будут открытыми.

На сегодняшнем заседании присутствовали представители Самообороны, ОБСЕ и адвокат Коцабы - Татьяна Монтян.

Вины подсудимый не признает.

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Как сообщал УНИАН, 8 февраля Коцаба был арестован на 2 месяца (до 7 апреля) по подозрению в государственной измене.

14 февраля Апелляционный суд Ивано-Франковской области, рассмотрев апелляционную жалобу Коцабы, оставил подозреваемого под стражей.

30 марта в Ивано-Франковский городской суд поступил обвинительный акт в отношении гражданина Коцабы, 1966 года рождения, которого следствие обвиняет в совершении преступлений, предусмотренных ст. 111 (государственная измена) и ст. 114 (шпионаж) УК.

Уголовное производство против журналиста было открыто после того, как он инициировал акцию под названием «Я против мобилизации». Коцаба обнародовал в Интернете видеоролик, в котором призвал украинцев не идти на фронт.

Находится Коцаба в Ивано-Франковском СИЗО.