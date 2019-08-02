Зеленский назначил нового главу Ивано-Франковской ОГА

Об этом он сообщил во время совещания по вопросам развития региона украинских Карпат в Ивано-Франковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дениса Шмигаля на должность председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совещания по вопросам развития региона украинских Карпат в Ивано-Франковской области.

«Хочу представить вам человека, действительно очень мощный менеджер, и я вам лично очень завидую, завидую Ивано-Франковской области, потому что выбирать губернаторов для нас сегодня очень трудно в целом по Украине», - заявил он.

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«Хочу сказать, что людей таких, которые хотят что-то хорошее сделать для Украины за наш небольшой срок, таких политических волонтеров немного, и он является одним из таких людей ... Я хочу назначить Шмигаля Дениса Анатольевича председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации», - добавил президент.

*** Денис Шмигаль, 1975 года рождения, львовянин. В январе 2018 года стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго").

До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской облгосадминистрации, был заместителем начальника главного управления Миндоходов во Львовской области.