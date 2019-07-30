Выломали дверь и закидали яйцами: группа парней устроила погром во время пресс-конференции в "Укринформе"

Во время срыва пресс-конференции кандидатов в народные депутаты по избирательному округу № 50 (Донецкая область) самовыдвиженца Андрея Аксенова и кандидата от "Европейской солидарности" Сергея Кошукова пострадали три сотрудника "Укринформа".

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Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Нацсоюза журналистов Украины Сергей Томиленко.

По его словам, пострадали по меньшей мере три сотрудника агентства, в частности, руководитель пресс-залы Сергей Сай-Боднар.

"Парни в футболках организации "Традиция и порядок" пытались сорвать пресс-конференцию в "Укринформе", избили сотрудников агентства, выломали двери в пресс-центр, забросали собравшихся яйцами и сорвали само мероприятие", - написал он.

В свою очередь, в пресс-службе полиции Киева сообщили, что около 16:30 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о драке на улице Богдана Хмельницкого.

"По указанному адресу немедленно прибыли экипажи патрульных и наряд спецназа. Правоохранители установили, что в помещение забежали неизвестные, начали конфликтовать с присутствующими, бросали яйца, а затем разбили входную дверь и скрылись. Двух активных участников происшествия задержали и доставили в отдел полиции. В настоящее время они предоставляют объяснения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции, правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев инцидента. Решается вопрос о предоставлении событию правовой квалификации.

Отметим, сегодня, 30 июля, группа молодчиков сорвала пресс-конференцию, на которой Аксенов и Кошуков заявляли об исчезнувших протоколах и фальсификации результатов выборов в округе № 50.

Молодчики, которые ворвались в пресс-залы и бросали в присутствующих яйца и обливали их водой, были одеты в футболки с надписями "Традиция и порядок" и скандировали "Сепаратисты Аксенова за решетку" и "Позор".

Между ними и участниками пресс-конференции состоялась словесная перепалка, которая длилась около 10 минут, после чего молодчики вышли из зала.