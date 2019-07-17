Порошенко повторно вызовут на допрос в ГБР

Следующий вызов, по словам Романа Трубы, состоится после 21 июля.

Бывшего президента Петра Порошенко повторно вызовут на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля по делу относительно завода "Кузница на Рыбальском".

Об этом сообщил на брифинге директор ГБР Роман Труба, передает "Украинская правда".

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"Поскольку Петр Порошенко не явился на допрос, он будет повторно вызван для проведения следственных действий. Я рассчитываю, что он придет и предоставит полностью показания и материалы, которыми он владеет, чтобы следователи установили истину", – сказал Труба.

По его словам, следующий вызов произойдет после 21 июля.

Труба отметил, что по делу относительно завода "Кузница на Рыбальском" не были объявлены подозрения, а "все участники этого уголовного производства находятся в равных условиях".

"Сам Петр Порошенко должен быть заинтересован в том, чтобы дать показания", – добавил руководитель ГБР.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июля, бывший президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований как свидетель по делу относительно возможного уклонения от уплаты налогов и отмывания преступных доходов при купле-продаже завода "Кузница на Рыбальском".