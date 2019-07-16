Бизнесмен рассказал, как нардеп Ярослав Москаленко отжал у него бизнес

По словам бизнесмена Павла, однажды Москаленко вместе с товарищами, занимаясь рэкетом, постучались и в его офис, угрожали ему и его детям.

Нардеп по 96-му одномандатному избирательному округу Ярослав Москаленко, который сейчас также является кандидатом в народные депутаты, начал строить свою бизнес империю с рэкета.

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Об этом в программе «Гроші» завил бывший миллионер Павел Оснач.

По словам Павла, однажды Москаленко вместе с товарищами, занимаясь рэкетом, постучались и в его офис, угрожали ему и его детям. В результате, забрали бизнес Оснача полностью. По материалам расследования получается, что бизнес империя, о которой Москаленко не особо много рассказывает в разных интервью, начала свое становление именно после того, как предприятие Павла Оснача перешло в актив рэкетиров.

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