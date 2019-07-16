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Кандидат в депутаты Москаленко угрожал участнику АТО и его беременной жене

16:08, 16 июля 2019
Политика
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Требование к участнику АТО, которое было вдвинуто по телефону – перестать критиковать Москаленко во время избирательной кампании / УНИАН

Нардеп по 96-му одномандатному избирательному округу Ярослав Москаленко, который сейчас также является кандидатом в народные депутаты, угрожал участнику АТО и его беременной жене.

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Об этот заявил сам военнослужащий Дмитрий в программе расследований «Гроші» на 1+1.

Как говорится в расследовании, Дмитрий пришел на встречу с избирателями и задал кандидату Москаленко несколько неудобных вопросов. Поле этого Дмитрию, поего словам,  позвонили от кандидата с угрозами. «Именно после нашей встречи и моего комментария мне позвонили (от имени нардепа) с неизвестного номера и с матом…После такого звонка я отправил жену к родственникам...», - говорит военный. Требование к участнику АТО, которое было вдвинуто по телефону – перестать критиковать Москаленко во время избирательной кампании.

Подробнее смотрите в сюжете программы "Гроші" - https://youtu.be/mhBk21X_V-k?list=PLzg4Ge9VHZEwqoLEcToXT_L3FA_YBjean

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Теги: #Ярослав Москаленко