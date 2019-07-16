Преступная империя нардепа Москаленко. Как парламентарий Януковичу помогал

Ярослав Москаленко – не новичок в украинской политике. Однако некоторые факты своей биографии старается не афишировать.

К примеру, свои первые шаги к успеху. Одно из действующих лиц в расследовании «Грошей» - Павел Оснач, долларовый миллионер в прошлом, а ныне – пострадавший от деятельности ОПГ Москаленко. «…Это судебные дела касательно подделки документов ОПГ, в которую входит Москаленко Ярослав, Алексеев Андрей… Ярик и Андрей были вышибалами...», - комментирует стопку компрометирующих документов Оснач.

По словам Павла, однажды Москаленко вместе с товарищами, занимаясь рэкетом, постучались и в его офис, угрожали ему и его детям. В результате, забрали бизнес Оснача полностью. По материалам расследования получается, что бизнес империя, о которой Москаленко не особо много рассказывает в разных интервью, начала свое становление именно после того, как предприятие Павла Оснача перешло в актив рэкетиров.

Следующий шаг Москаленко – политика. Сначала малая, а потом и большая. В 2007 году он стал главой Вышгордского райсовета, а потом - Вышгородской райгосадминистрации. В расследовании «Грошей» говорится, как в скором времени он, его жена и родственники становятся собственниками сотен гектаров земли, приобретенной за копейки.

К слову, именно в это время на подконтрольной Москаленко территории начинается и строительство скандально известной резиденции Януковича – Межигорья. Не удивительно, что уже в 2012 году Москаленко под флагами Партии регионов попадает в парламент.

«Вы уже, наверное, забыли, но еще пять лет назад мы считали главным коррупционером страны бывшего президента Виктора Януковича. Говорят, он КАМАЗами вывозил из своей усадьбы награбленное. А вот кто дал ему эти КАМАЗы - почему-то никто даже не задумывался. А зря. Потому что сейчас этот человек в очередной раз пытается перекраситься и попасть в парламент. Его фамилия - Ярослав Москаленко. Говорят, именно он обеспечивал побег Януковича. А за это получил не уголовные дела, а возможность строить дороги в Киевской области», - отметил ведущий программы Александр Дубинский.

Уже на следующих выборах Москаленко – мажоритарщик от партии Порошенко, победивший с помощью нескольких махинаций. Как говорится в расследовании, хоть Ярослав Москаленко и возглавил отдельную депутатскую группу «Воля Народа», но голосовал всегда синхронно с партией Порошенко.

«Гроші» также выяснили, что в ходе нынешней избирательной кампании, кандидат в народные депутаты Москаленко, боясь откровенно отвечать на вопросы критически настроенных избирателей, даже начал угрожать участнику АТО Дмитрию Савчуку, который пришел на встречу с депутатом и задал ему несколько неудобных вопросов по сути. «Именно после нашей встречи и моего комментария мне позвонили (от имени нардепа) с неизвестного номера и с матом… После такого звонка я отправил беременную жену к родственникам...», - говорит военный.

Требование к участнику АТО, которое было вдвинуто по телефону – перестать критиковать Москаленко во время избирательной кампании…

Отдельное внимание в расследовании уделено помощникам нардепа. Один из них – собственник дорожно-строительной компании Сергей Арефьев. Его компания «Спец Комплект Постач» за последний год на ремонт дорог получила более 2-х миллиардов гривен. Почти все деньги пришли от Киевской ОГА, которой руководил Александр Горган – ставленник нардепа Москаленко. Построенные дороги, по мнению эксперта программы, далеко не лучшего качества. Сам нардеп связь с компанией отрицает, но подтверждает, что хорошо знает ее учредителя.

В финале расследования – состояние Москаленко на бумаге и в реальности. Согласно декларации, нардеп владеет несколькими элитными часами Роллекс, 5-ю квартирами, дачным участком на 400 квадратов, земельными участками, двумя элитными автомобилями Порше и Бентли. Но в реальности – состояние еще больше. В 2016-м народный депутат якобы получил от своей компании «Синтез» 12 млн 45 тыс грн финансовой помощи, но в декларацию эти данные не внес.

По словам активистов, Москаленко за 4 года не появлялся на округе для решения проблем жителей, хотя их насобиралось множество. «На письма, в основном, давал отписки. Только сейчас, перед выборами, Москаленко резко вспомнил о своем округе», - говорит активист Роман.

По материалам 1+1

