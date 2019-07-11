Рада завершила рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса (онлайн-трансляция)

Голосование состоится в 11.00.

Верховная Рада завершила рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, представитель профильного комитета ВР Александр Черненко выступает в сессионном зале с перечнем поправок, к рассмотрению которых должны вернуться народные депутаты.

Из-за низкой явки депутатов в сессионном зале на предыдущих заседаниях парламента эти поправки были не поддержаны, хотя рабочая группа их поддержала.

Полной мобилизации в сессионном зале Верховной Рады еще нет, но народные депутаты "подтягиваются".

Об этом председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, открывая утреннее заседание парламента.

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"У нас сегодня полная мобилизация. Но еще полностью не ощущается. Но я убежден, что коллеги еще подходят, еще подтягиваются", - сказал он.

По состоянию на 10.15 в сессионном зале находилось около 200 народных депутатов, хотя в 10.03 во время регистрации карточками на табло высветилось, что зарегистрировано 280 народных депутатов.

Председатель ВР Андрей Парубий отметил, что голосование за Избирательный кодекс состоится в 11.00.