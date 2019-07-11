цей матеріал доступний українською

В Харькове восстановили бюст Жукова (фото)

09:50, 11 июля 2019
Политика
382 0
В начале июня проукраинские активисты сбросили  бюст  с постамента / фото пресс-служба полиции Харьковской области

Об этом мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил на своей странице в Facebook и разместил фото монумента.

«Как и обещал - сегодня вернули на место», - написал мэр.

Как сообщал УНИАН, 2 июня, в Харькове активисты нескольких организаций пикетировали Дворец спорта, где проходил съезд партии «Доверяй делам», которую возглавляет Кернес.

Читайте такжеКернес: вопрос возвращения проспекту в Харькове имени Жукова вынесут на ближайшую сессию горсовета

Затем они переместились в сквер, где был установлен бюст маршала Жукова. Активисты с помощью веревки демонтировали бюст и на его месте установили государственный флаг.

19 июня Харьковский горсовет поддержал решение о возвращении проспекту имени Жукова.

Полиция по факту переименования проспекта открыла производство по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) ККУ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Харьков#Геннадий Кернес#памятник жуковупогода в Харькове