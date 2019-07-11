В Харькове восстановили бюст Жукова (фото)

2 июня в Харькове активисты с помощью веревки демонтировали бюст маршала СССР Георгия Жукова и на его месте установили государственный флаг.

В Харькове восстановили бюст маршала СССР Георгия Жукова, который в начале июня сбросили с постамента проукраинские активисты.

Об этом мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил на своей странице в Facebook и разместил фото монумента.

«Как и обещал - сегодня вернули на место», - написал мэр.

Как сообщал УНИАН, 2 июня, в Харькове активисты нескольких организаций пикетировали Дворец спорта, где проходил съезд партии «Доверяй делам», которую возглавляет Кернес.

Читайте такжеКернес: вопрос возвращения проспекту в Харькове имени Жукова вынесут на ближайшую сессию горсовета

Затем они переместились в сквер, где был установлен бюст маршала Жукова. Активисты с помощью веревки демонтировали бюст и на его месте установили государственный флаг.

19 июня Харьковский горсовет поддержал решение о возвращении проспекту имени Жукова.

Полиция по факту переименования проспекта открыла производство по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) ККУ.