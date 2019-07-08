Парубий призывает СБУ немедленно отреагировать на анонсированный телемост между телеканалами «Россия 24» и «NewsOne»

Спикер также просит Нацсовет рассмотреть вопрос о лишении лицензии телеканала «NewsOne».

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призывает Службу безопасности Украины немедленно отреагировать на анонсированный телемост между российским телеканалом «Россия 24» и украинским «NewsOne».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время Согласительного совета.

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«Медведчуковский пророссийский канал «NewsOne» 12 июля планирует провести совместный телемарафон с пропагандистским государственным телеканалом «Россия 24». По моему убеждению, это откровенная провокация антиукраинских сил», - убежден спикер.

По словам Парубия, на шестом году войны «продажные политики и их прислужники решили о чем-то поговорить с врагами и убийцами».

«Поэтому я хочу призвать сегодня Службу безопасности Украины немедленно отреагировать на грубое нарушение законов Украины. Также призываю Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания немедленно провести заседание и рассмотреть вопрос, чтобы лишить антиукраинское СМИ лицензии на вещание», - подчеркнул спикер.

Председатель ВР добавил, что такой телемост вообще никогда не должен проводиться. «Это информационная атака врага, которую мы должны совместно отразить», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, телемост «Надо поговорить» между российским телеканалом «Россия 24» и украинским «NewsOne» запланирован на 12 июля.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк назвал провокацией анонсированный телемост.