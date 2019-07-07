Российские пропагандисты анонсировали телемост "Надо поговорить" с каналом Медведчука
23:07, 07 июля 2019Политика
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Российские пропагандисты устраивают телемост вместе с одним из наиболее пророссийских телеканалов в Украине.
Пропагандисты запланировали телемост с NewsOne / скриншот
Главный российский пропагандист Дмитрий Киселев анонсировал на 12 июля проведение так называемого телемоста "Надо поговорить" между российским каналом «Россия 1» и украинским телеканалом NewsOne, который фактически принадлежит куму Путина Виктору Медведчуку.
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Об этом пропагандист заявил в эфире «Россия 1».
Киселев сравнил это событие с американо-советским телемост 1987 года.
Отметим, телеканал NewsOne с 14 июня 2019 года является частью медиахолдинга «Новости» что принадлежит Тарасу Козаку (соратнику Виктора Медведчука), куда также входят телеканалы «ZIK» и «112 Украина».
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